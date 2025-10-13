“A Velia spiegate”: Velia apre le porte al volontariato culturale, domani la presentazione

La conferenza stampa è in programma per domani 14 ottobre presso l'Acropoli

Parco Velia

Si terrà domani, martedì 14 ottobre alle ore 11:00 presso l’Acropoli del Parco Archeologico di Velia, la conferenza stampa di presentazione del progetto “A VELIA spiegate!”.

L’iniziativa

Promosso da Moby Dick ETS in qualità di Ente Capofila, finanziato da Fondazione con il Sud e in partenariato con i Parchi archeologici di Paestum e Velia, l’Università degli Studi di Salerno, MO.D.A.V.I.  e Cilentomania, il progetto mira a valorizzare il patrimonio culturale del sito archeologico di Velia attraverso il coinvolgimento diretto di volontari universitari e studenteschi.

“A VELIA spiegate!” punta a costruire un modello di volontariato culturale, rafforzando il legame tra Terzo Settore e mondo accademico, promuovendo la cittadinanza attiva tra i giovani e sensibilizzando l’opinione pubblica sul valore della tutela e della conservazione dei beni culturali.

Gli interventi

Tiziana D’Angelo – Direttore dei Parchi archeologici di Paestum e Velia

Francesco Uliano Scelza – Funzionario archeologo dei Parchi archeologici di Paestum e Velia

Francesco Piemonte – Presidente Moby Dick ETS

Virgilio D’Antonio – Futuro Rettore Università degli Studi di Salerno

Modera: Maria Carla Ciancio – Direttrice Politichegiovanili.com

Le info utili

È previsto un servizio navetta con partenza dal Piazzale Amedeo Maiuri, che accompagnerà i presenti presso l’Acropoli, sede della conferenza stampa.

