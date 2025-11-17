A Roccadaspide la Giornata del Ringraziamento di Coldiretti con il Vescovo Calvosa

Si è tenuta ieri, domenica 16 novembre 2025, a Roccadaspide, la 75esima Giornata del Ringraziamento organizzata da Coldiretti Salerno.

La giornata

La giornata si è aperta con il grande raduno dei trattori che hanno sostato lungo via G. Giuliani, il corso principale della città, e in Piazza XX Settembre. A seguire la Santa Messa presso la Chiesa della Natività, officiata dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa affiancato dal parroco di Roccadaspide, Don Gianluca Cariello.

La celebrazione

Durante la Solenne Celebrazione Eucaristica, gli agricoltori giunti da tutta la provincia, hanno portato in dono i prodotti della terra che sono stati benedetti da Sua Eccellenza Calvosa e che saranno donati, dalla Chiesa, ai bisognosi.

La giornata, che si è avvalsa della collaborazione del patrocinio del Comune di Roccadaspide e della Diocesi di Vallo della Lucania con l’ufficio Diocesano per i Problemi Sociali e del Lavoro, ha rappresentato un’occasione unica per celebrare il legame profondo tra l’agricoltura, la tradizione e la comunità.

La benedizione dei trattori

Al termine della Santa Messa il Vescovo ha benedetto i trattori che hanno sfilato dinanzi alla Chiesa della Natività come da programma.

Gli interventi

Presenti alla Giornata del Ringraziamento gli amministratori del Comune di Roccadaspide con il Sindaco, Gabriele Iuliano, il Presidente di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli, il Direttore di Coldiretti Salerno, Vincenzo Tropiano, il Sindaco del Comune i Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza, la Presidente di Coldiretti Roccadaspide, Sofia Bellizio e tanti rappresentanti di Coldiretti provenienti da altre città con gli imprenditori agricoli e gli allevatori di tutto il territorio.

Ai microfoni di InfoCilento il Vescovo Calvosa, il Sindaco Iuliano, il Presidente Bellelli e il Direttore Tropiano hanno sottolineato l’importanza della giornata.