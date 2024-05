A Roccadaspide la cerimonia di consegna delle onorificenze ai cittadini che si sono distinti

E’ tutto pronto a Roccadaspide per la cerimonia di consegna delle onorificenze ai cittadini che si sono distinti per i propri meriti. L’amministrazione comunale di Roccadaspide allo scopo di valorizzare, premiare e mettere in evidenza il patrimonio umano, culturale, sociale e professionale ha programmato una prima edizione per il riconoscimento del merito, con il conferimento ai concittadini che per l’impegno e la capacità manifestate nella loro professione, e non solo, si sono particolarmente distinti nei diversi ambiti della vita civile e sociale, divenendo esempio e riferimento per tutta la Comunità.

La cerimonia

Venerdì mattina, durante la cerimonia ufficiale che si terrà presso l’Aula Consiliare del Comune alle ore 11:00, saranno consegnati dei riconoscimenti dall’altissimo valore simbolico a Gaetano Oristanio, calciatore professionista; Marco Zunno, calciatore professionista; Andrea D’Ambrosio, regista; Pierangello Cammarota, Consigliere d’Ambasciata; Federica Zito, nuotatrice professionista e Domenico De Rosa imprenditore e Cavaliere della Repubblica.

Un riconoscimento all’azienda Smet

Nell’occasione sarà consegnata anche una targa di riconoscimento al signor Domenico De Rosa, classe 1928, imprenditore e fondatore dell’Azienda Smet. La cerimonia si terrà a porte aperte e tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare.