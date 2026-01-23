A Capaccio Paestum “HeArt of Gaza”: l’arte dei bambini dal genocidio

Dal 23 al 30 gennaio la Biblioteca Comunale Erica di Capaccio Paestum in Piazza Carlo Santini ospita la mostra “HeArt of Gaza”, allestita a cura del Comitato Cilento per la Palestina e del Movimento di Cooperazione Educativa.

Il programma

La mostra di disegni realizzati da bambine e bambini, ragazze e ragazzi di Gaza sarà inaugurata venerdì 23 gennaio alle ore 17:00, e sarà visitabile dalle ore 9:00 alle 19:00 tutti i seguenti giorni fino al 30 gennaio.“HeArt of Gaza”, gioco di parole tra “cuore” e “arte”, è il frutto di un progetto di arte-terapia nato in maniera spontanea tra le tende degli sfollati di Gaza per iniziativa di un giovane attivista palestinese, Mohammed Timraz, in collaborazione con l’artista irlandese Féile Butler.

L’obiettivo

L’idea di creare uno spazio in cui attraverso il disegno e l’arte si potessero esprimere le proprie emozioni ed elaborare le sofferenze generate dal conflitto ha inizialmente coinvolto 20 bambine e bambini; successivamente, anche grazie al sostegno internazionale, si è esteso, fino a raggiungere oltre 2000 bambini. I 43 disegni in esposizione sono stati realizzati da bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 17 anni e sono una parte della mostra, itinerante in diversi Paesi d’Europa, tra cui l’Italia, dove ha già toccato oltre 150 tappe.