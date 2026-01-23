A Capaccio Paestum “HeArt of Gaza”: l’arte dei bambini dal genocidio

L'appuntamento è a partire da oggi e fino al 30 gennaio

Comunicato Stampa
Mostra genocidio

Dal 23 al 30 gennaio la Biblioteca Comunale Erica di Capaccio Paestum in Piazza Carlo Santini ospita la mostra “HeArt of Gaza”, allestita a cura del Comitato Cilento per la Palestina e del Movimento di Cooperazione Educativa.

Il programma

La mostra di disegni realizzati da bambine e bambini, ragazze e ragazzi di Gaza sarà inaugurata venerdì 23 gennaio alle ore 17:00, e sarà visitabile dalle ore 9:00 alle 19:00 tutti i seguenti giorni fino al 30 gennaio.“HeArt of Gaza”, gioco di parole tra “cuore” e “arte”, è il frutto di un progetto di arte-terapia nato in maniera spontanea tra le tende degli sfollati di Gaza per iniziativa di un giovane attivista palestinese, Mohammed Timraz, in collaborazione con l’artista irlandese Féile Butler.

L’obiettivo

L’idea di creare uno spazio in cui attraverso il disegno e l’arte si potessero esprimere le proprie emozioni ed elaborare le sofferenze generate dal conflitto ha inizialmente coinvolto 20 bambine e bambini; successivamente, anche grazie al sostegno internazionale, si è esteso, fino a raggiungere oltre 2000 bambini. I 43 disegni in esposizione sono stati realizzati da bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 17 anni e sono una parte della mostra, itinerante in diversi Paesi d’Europa, tra cui l’Italia, dove ha già toccato oltre 150 tappe.

Leggi anche:

Capaccio, rischio esondazioni: chiesti interventi sui Ponti del Sele e Rio Ciorlito
Condividi questo articolo
Articolo precedente Giuseppe Vuocolo Valva, il Sindaco Giuseppe Vuocolo rassegna le dimissioni: “Divergenze politiche insanabili”
Articolo Successivo Strada Cervati Sanza, strada asfaltata sul Cervati: disposto il rinvio a giudizio per il sindaco ed altre tre persone
Nessun commento