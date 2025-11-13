Polla, il consigliere Curcio lascia la maggioranza Loviso: “Mancanza di coesione e scelte individuali”

Curcio avrebbe espresso perplessità sulla gestione di alcune questioni amministrative, elementi che lo hanno portato a prendere le distanze dal gruppo di maggioranza

A cura di Federica Pistone

Nuovo scossone politico al comune di Polla: il consigliere comunale Giuseppe Curcio ha ufficialmente lasciato la maggioranza guidata dal sindaco Massimo Loviso. A poco più di sei mesi dalle elezioni comunali e a meno di due settimane dal voto regionale, la decisione di Curcio segna un momento di tensione all’interno dell’amministrazione.

Le motivazioni

Secondo quanto trapela, il consigliere – che non va confuso con il vicesindaco omonimo – ha protocollato una lettera nella quale motiva la scelta con la mancanza di coesione nella squadra di governo e con decisioni individuali che, a suo dire, non rispecchierebbero più gli obiettivi condivisi all’inizio del mandato.

Curcio avrebbe inoltre espresso perplessità sulla gestione di alcune questioni amministrative, elementi che lo hanno portato a prendere le distanze dal gruppo di maggioranza.

Si tratta del secondo abbandono in pochi mesi per la maggioranza Loviso, dopo la fuoriuscita della consigliera Federica Mignoli, che dopo l’adesione alla Lega di Matteo Salvini fu “allontanata” dalla squadra di governo. Una scelta, quella di Curcio, che apre ora nuovi scenari politici all’interno del consiglio comunale di Polla.

