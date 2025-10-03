Minacce al sindaco Apolito: la solidarietà di Asmel

«La tutela della legalità e il rispetto delle istituzioni devono prevalere sempre, senza compromessi»

A cura di Redazione Infocilento
Michele Apolito

Anche Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali) esprime la più ferma solidarietà e affettuosa vicinanza a Michele Apolito, Sindaco di Ogliastro Cileno e Presidente della Comunità Montana Alento Monte Stella, vittima di un grave atto intimidatorio avvenuto con la consegna di un proiettile e una lettera anonima.

La nota dell’Associazione

Un gesto vile che intende minare la serenità e l’impegno di chi opera a difesa dei diritti e della trasparenza nell’amministrazione pubblica, una minaccia efferata a un bravo amministratore che Asmel condanna: «Ribadiamo senza esitazioni la nostra solidarietà al Sindaco Apolito – scrive in una nota il Presidente di Asmel, Giovanni Caggiano. – Nel condannare con assoluta decisione ogni forma di intimidazione e violenza, chiediamo alle Forze dell’Ordine il massimo impegno per fare piena luce su questo vile atto, affinché i responsabili siano identificati e assicurati alla giustizia. La tutela della legalità e il rispetto delle istituzioni devono prevalere sempre, senza compromessi».

Leggi anche:

Ogliastro Cilento: minacce a Michele Apolito, solidarietà di amministratori e cittadini

«Il Sindaco Apolito, con il suo coraggio e determinazione nell’affermare il buon governo locale, rappresenta un esempio prezioso di buona amministrazione e trasparenza per Ogliastro Cilento e l’intera Comunità Montana», conclude la nota

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Ospedale Curto

Ospedale di Polla, Alfredo Carrato nuovo responsabile della Gastroenterologia

Dopo la selezione interna ufficializzato il nuovo responsabile

Reflui in mare a Scario, il presidente Consac Maione “Il mare è eccellente”

Il nucleo Carabinieri forestale di Sapri e il personale del nucleo Carabinieri…

Earthfood

Il Cilento al centro del Mediterraneo: a Rofrano lo scambio giovanile “EARTHFOOD”

Dal 3 al 13 ottobre oltre trenta giovani provenienti da sette Paesi…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.