Morì stroncato da un malore a 11 anni: Montecorvino Pugliano intitola un campo da calcio a Ruben Lamberti

E’ in programma per domani, mercoledì 1 ottobre alle ore 18:00, un evento commemorativo a Montecorvino Pugliano. La comunità, infatti, si riunirà per l’intitolazione del campetto da calcio a Ruben Lamberti, il bambino di 11 anni tragicamente scomparso il 2 giugno scorso.

Il piccolo fu colpito da un malore improvviso mentre si trovava sotto la doccia. Nonostante i numerosi tentativi di soccorso, per il ragazzo non ci fu nulla da fare. La notizia sconvolse l’intera cittadinanza.

Il campetto come simbolo di memoria

Il campetto da calcio, luogo di gioco e aggregazione, diventerà ora simbolo di affetto e memoria, Montecorvino Pugliano vuole mantenere vivo il ricordo di Ruben anche tra le nuove generazioni.

“I sogni di Ruben volano ancora tra i colori, il gioco e l’amore della sua comunità”, questo il messaggio sentito dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Chiola.

Durante la cerimonia si terrà un momento di raccoglimento aperto a tutta la cittadinanza. Saranno presenti i familiari, gli amici e i concittadini di Ruben, uniti nel dolore ma anche nella volontà di trasformare la tragedia in un atto di amore e memoria.