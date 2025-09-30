Morì stroncato da un malore a 11 anni: Montecorvino Pugliano intitola un campo da calcio a Ruben Lamberti

La cerimonia è in programma domani, mercoledì 1 ottobre alle ore 18:00

A cura di Redazione Infocilento
Ruben Lamberti

E’ in programma per domani, mercoledì 1 ottobre alle ore 18:00, un evento commemorativo a Montecorvino Pugliano. La comunità, infatti, si riunirà per l’intitolazione del campetto da calcio a Ruben Lamberti, il bambino di 11 anni tragicamente scomparso il 2 giugno scorso.

Il piccolo fu colpito da un malore improvviso mentre si trovava sotto la doccia. Nonostante i numerosi tentativi di soccorso, per il ragazzo non ci fu nulla da fare. La notizia sconvolse l’intera cittadinanza.

Il campetto come simbolo di memoria

Il campetto da calcio, luogo di gioco e aggregazione, diventerà ora simbolo di affetto e memoria, Montecorvino Pugliano vuole mantenere vivo il ricordo di Ruben anche tra le nuove generazioni.

“I sogni di Ruben volano ancora tra i colori, il gioco e l’amore della sua comunità”, questo il messaggio sentito dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Chiola.

Durante la cerimonia si terrà un momento di raccoglimento aperto a tutta la cittadinanza. Saranno presenti i familiari, gli amici e i concittadini di Ruben, uniti nel dolore ma anche nella volontà di trasformare la tragedia in un atto di amore e memoria.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Bufale

Coldiretti Campania: prosegue il calo del latte di bufala congelato e concentrato

Confrontando i dati del 31 agosto 2025 con quelli dell’anno precedente, si…

Funghi

Alburni e Vallo di Diano: scattano i controlli sulla raccolta funghi

Verifiche sul territorio per contrastare pratiche scorrette che possano danneggiare il sottobosco

Agenzia delle Entrate

Codacons diffida l’Agenzia delle Entrate di Salerno: “Giorni di attesa per avere una prenotazione”

Una situazione paradossale che rende incoerente il servizio e disorienta cittadini e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.