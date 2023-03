Cittadini campani impossibilitati a rinnovare l’esenzione ticket: la segnalazione del M5S

“Migliaia di cittadini campani si sono trovati dall’oggi al domani impossibilitati a rinnovare l’esenzione del ticket sanitario regionale a causa di presunte morosità a loro carico nei confronti delle Asl”. A segnalare questa situazione è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, a margine del question time in aula.

Il caso all’attenzione della Regione

Il caso è stato proposta all’attenzione della giunta la quale “si è appellata ai regolamenti amministrativi delle Asl. Regolamenti che però di fatto violano l’articolo 32 della nostra Costituzione che garantisce cure gratuite agli indigenti. Inoltre molte aziende sanitarie non hanno mai inviato ai cittadini avvisi o comunicazione dei debiti pregressi. Una situazione che priva, di fatto, i contribuenti del loro diritto di mettersi in regola con il sistema sanitario o di contrastare richieste ingiuste. Inoltre riteniamo che occorra scindere il pagamento degli eventuali debiti del passato dal rinnovo dell’esenzione del ticket per reddito”. Così commenta Saiello.

La battaglia del consigliere regionale

“E’ un accanimento inaccettabile da parte di questa amministrazione nei confronti di chi ha bisogno di cure ed è in difficoltà. Insieme ad Assoutenti – conclude il consigliere regionale – continueremo la nostra battaglia in tutte le sedi istituzionali in difesa del sacrosanto diritto alla salute”.