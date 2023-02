Un cimitero per animali d’affezione: la proposta all’attenzione del sindaco di Sapri

«Che fine fanno i nostri animali d’affezione che abbiamo e ci hanno amato una volta morti?». È questa la domanda che si pone un comitato civico che ha scelto di indirizzare una nota al sindaco di Sapri chiedendo l’attivazione di un cimitero per animali nella città del Golfo di Policastro.

La nota degli animalisti

«È sempre più crescente la sensibilità rispetto agli animali d’affezione, considerati sempre più alla stregua di componenti della famiglia e le problematiche connesse alla loro conservazione dopo la morte, data l’impossibilità per la maggior parte delle persone a poter accedere ad un luogo idoneo a garantire una degna sepoltura al proprio animale da compagnia», fanno sapere i promotori dell’iniziativa.

La richiesta

Di qui la richiesta: quella di individuare sul territorio un terreno adatto ad essere adibito a cimitero per animali di compagnia. «Un modo per poter fornire un pubblico servizio a favore della collettività, così come già esiste in altri comuni della Campania», si legge nella missiva indirizzata al sindaco Antonio Gentile.

I proponenti chiedono che l’argomento possa essere trattato nel prossimo consiglio comunale della città saprese.

Sono diversi i comuni che hanno avanzato la proposta di attivazione di un cimitero per animali. Al momento, però, nel Cilento nessun comune ha avviato l’iter concretamente.