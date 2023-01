Operai Telecom bloccati nell’ascensore della torre telefonica: salvati dai Vigili del fuoco

Operai della Telecom bloccati nell’ascensore della torre telefonica. E’ successo sul Monte Carmelo a Sant’Arsenio.

I fatti

Sono state un paio d’ore di paura quelle vissute da due operai della Telecom rimasti bloccati nell’ascensore installata all’interno della torre telefonica sul Monte Carmelo a Sant’Arsenio. I due, provenienti dal napoletano, stavano raggiungendo il piano terra dell’impianto con l’ascensore quando improvvisamente si è bloccato.

Operai bloccati nell’ascensore, i soccorsi

I due operai hanno subito chiesto aiuto, preoccupati dal non riuscire a liberarsi diversamente. In loro soccorso sono giunti I vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina ed in Carabinieri della locale Compagnia.

Le operazioni per liberarli sono state articolate, ma entrambi stanno bene. Di sicuro ricorderanno questa esperienza.