Babbo Natale arriva in corsia. Doni per i piccoli pazienti dell’ospedale Ruggi

Babbo Natale arriva nelle corsie dell’ospedale Ruggi di Salerno, per portare un dono e un po’ di spensieratezza ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria. A promuovere l’iniziativa la Questura di Salerno.

Babbo Natale in Corsia: l’iniziativa

Babbo Natale, una volta visitati i bambini ricoverati in ospedale ha donato loro numerosi gadget istituzionali della Polizia di Stato e panettoni beneauguranti di un noto pasticciere salernitano. I piccoli hanno apprezzato con sorrisi e gioia, la bellissima iniziativa.

La visita del Questore

Dopo l’arrivo in Azienda, del Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, accolto dalla Direzione Strategica, dolci e regali sono stati distribuiti nei vari reparti, iniziando dalla Radioterapia Pediatrica, dove il piccolo Alessandro, attualmente in cura, ha anche provato l’emozione di entrare a bordo di una volante della Polizia, che lo attendeva fuori dal reparto. La visita è proseguita presso gli ulteriori reparti pediatrici del nosocomio.

Il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha voluto porgere «un particolare ringraziamento ai medici e alla Direzione Strategica del Ruggi, per la professionalità dimostrata in tale occasione, e per l’attenzione e la premura che ogni giorno rivolgono ai pazienti. Al termine della mattinata inoltre, l’Associazione Donatori nati di Salerno, della Polizia di Stato, con la collaborazione dell’Associazione Giovanni Palatucci, sezione di Salerno, ha organizzato una giornata di raccolta sangue presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale, con lo slogan “Dona… Un sorriso a chi ne ha bisogno”».

I tanti doni offerti dalla Polizia di Salerno, con garbo, gentilezza emozione e partecipazione, hanno colorato la giornata ospedaliera, perché molto spesso i piccoli gesti, celano grandi significati.