Aggrediti al porto: per due agenti della polizia municipale di Agropoli arriva l’encomio

Sottopongono a controllo un uomo che stava creando scompiglio al porto ma vengono minacciati e rischiano di restare gravemente feriti. Per due agenti della polizia municipale di Agropoli arriva un encomio solenne.

L’encomio per la polizia municipale

Il riconoscimento va ad Antonio Cauceglia e Simona Cataneo per fatti avvenuti lo scorso 13 novembre. I caschi bianchi si imbatterono in un 31enne di Castellabate, già sottoposto all’obbligo di firma, che scorrazzava per il porto creando pericolo per i passanti.

Una volta raggiunto e sottoposto a controlli, temendo un sequestro del mezzo poiché privo di assicurazione e patente, provò a darsi alla fuga ferendo l’agente Cauceglia. Nonostante ciò venne fermato e arrestato.

Dopo essere stato sottoposto a regime cautelare presso la sua abitazione, l’uomo tornò ad Agropoli, al comando dei vigili, per tentare di recuperare il mezzo. Il malintenzionato riprese a minacciare i caschi bianchi. Non solo: appreso che l’agente ferito si trovava presso il pronto soccorso tentò di raggiungerlo per aggredirlo nuovamente. Per l’uomo scattò un secondo arresto.

Le motivazioni

L’encomio arriva «Visto l’impegno profuso, la condotta esemplare, il coraggio, l’abnegazione e lo spirito di sacrificio mostrato». Questa la motivazione espressa dalla giunta per il conferimento ai due agenti di polizia municipale di Agropoli.