Prestigioso riconoscimento per un pittore cilentano premiato a Venezia con il Diploma della Critica

Un prestigioso riconoscimento per il pittore cilentano Nicola Rizzo. In occasione del Premio Biennale della Critica 2023, il pittore di Gioi-Cardile, ha ricevuto il Diploma della Critica- Mercato 2023 dal critico d’arte Mariangela Bognolo.

Ecco la motivazione

«All’artista di grande talento espressivo, con messaggi di silenti emozioni». L’artista cilentano ha trovato una Venezia soleggiata e una calorosa accoglienza, ricca di applausi e strette di mano. Nicola Rizzo, artista di caratura internazionale, incentra la sua arte sulla luce smagliante, sulla ricchezza dei dettagli e sulla finezza inimitabile dei colori, trasmettendo nello spettatore messaggi ricchi di estasi e stupore.

L’opera in mostra presso la Basilica di Venezia, il talento di Nicola Rizzo

La sua opera è stata portata in mostra presso la Basilica di San Marco di Venezia, prodotta con colori ad olio nel 2019. Ha colpito tutti per la sua realizzazione dettagliata, definita «impressionante», frutto di un grande impegno che l’artista pone in tutte le sue opere.

Nicola Rizzo ha sempre coniugato il suo talento con una ferrea volontà di comunicare al mondo il significato personale della Bellezza, del Goiusto e dell’ordine Universale.

Un risultato importante raggiunto dal talento, dall’impegno e dalla tenacia dell’artista cilentano che è sempre più lanciato a far conoscere il contenuto della sua «valigia» che lo accompagna da circa 70 anni.