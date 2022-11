Oroscopo Paolo Fox del 28 novembre. Incontri per i single

Oroscopo 28 novembre 2022. Segno per segno del nostro amato astrologo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Bello questo cielo per i single, potresti fare la conoscenza di una persona carina. Sul lavoro favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Ultimamente c’è stato qualche battibecco di troppo con il partner ma quest’oggi è possibile recuperare. La pressione sul lavoro si fa sentire ma il tuo impegno sarà ricompensato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Serve maggiore cautela nei rapporti interpersonali, altrimenti rischi di ferire la sensibilità altrui. Sul lavoro se hai una trattativa in corso metti nero su quali tutti i pro e i contro

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi la Luna in opposizione invita alla cautela. Sul lavoro preparati, potresti fare un colloquio importante.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Periodo interessante per i sentimenti, potresti liberarti di qualche fardello. A lavoro sono possibili interessanti margini di guadagno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore quest’oggi c’è un po’ di nervosismo, meglio rimandare tutto a domani. Tensione anche sul lavoro, conta fino a dieci prima di esporti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Oggi una persona del Leone o del Sagittario potrebbe incuriosirti. Sul lavoro potresti fare piazza pulita dei rapporti che non consideri adeguati alla tua preparazione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Oggi un impegno di famiglia potrebbe sembrarti piuttosto gravoso. Sul lavoro è forte la voglia di cambiare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Se sei solo guardati intorno e non chiuderti in casa! Periodo interessante sul lavoro, favorite le nuove collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore le coppie di lunga data hanno deciso di riprovarci. Novità in arrivo sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore sei tu ad avere in mano le redini della situazione e se c’è qualcosa che non ti sta bene non esiterai a farti sentire. Soddisfazioni in arrivo sul lavoro entro Dicembre.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Favorite le relazioni part time. Sul lavoro novembre si chiude in modo un po’ strano è come se i nodi siano venuti a galla tutti insieme.