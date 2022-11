Eboli: truffa sventata dalla Polizia Municipale

Una truffa a tutti gli effetti che per modalità e reiterati analoghi episodi è al vaglio degli inquirenti. È di poco fa la notizia, diramata dal Comando della Polizia Municipale di Eboli, secondo cui un giovane commerciante di Battipaglia sarebbe stato sorpreso mentre, intento a mettere in pratica una truffa nei confronti di un ignaro imprenditore ebolitano, stava procedendo alla vendita della sua mini Coutryman, nell’area parcheggio del supermercato Lidl nelle adiacenze dello svincolo stradale che collega Eboli con Battipaglia.

Truffa ad Eboli: l’intervento della Polizia Municipale

L’uomo, fermato dalla polizia municipale agli ordini del capitano Mario Dura, dovrà rispondere di truffa. Immediatamente è scattato anche il sequestro del veicolo e la confisca definitiva dello stesso. Per il commerciante anche la denuncia per truffa alle imprese assicurative.

Il veicolo era stato già sequestrato per ben due volte prima dalla Polizia Stradale di Sapri e poi dalla Polizia Municipale di Capaccio.

Le indagini

Da quanto si apprende, infatti, il commerciante truffava sistematicamente le varie imprese assicurative della zona stipulando contratti con polizze che poi non venivano pagate e successivamente interrotte dalle società assicurative stesse per insolvenza.

Gli agenti agli ordini del capitano Mario Dira sono giunti appena in tempo per interrompere la compravendita e continuano le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Indagini in corso anche su eventuali complicità delle imprese assicurative che rilasciavano le polizze nonostante i mancati pagamenti.