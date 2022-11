Corsi di italiano per stranieri ad Agropoli: al via le attività

Corsi di alfabetizzazione per ottenere la licenza media e superare biennio di scuola superiore al via ad Agropoli. Si svolgeranno presso l’istituto “Vairo” di Agropoli il martedì, mercoledì, venerdì dalle 14:30 alle 18:30. 60 gli iscritti.

Corsi di alfabetizzazione: l’iniziativa

L’Amministrazione comunale di Agropoli nelle scorse settimane aveva una convenzione per la realizzazione dei corsi gratuiti con il CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Salerno.

I corsi di di lingua italiana prevedono il rilascio di attestato di livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. Il certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 è utile per il rilascio del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo.

Possono accedere al corso tutti gli utenti con più di 16 anni di età. Gli altri corsi offrono, invece, la possibilità di conseguire l’ex licenza media e il biennio delle superiori a coloro che per svariati motivi hanno interrotto il loro percorso di studi.

Il commento

«Ringrazio – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – la dirigente scolastica del CPIA, Maria Montuori per la bella sinergia che si è venuta a creare e il dirigente scolastico dell’ I.C. “Rossi Vairo” Bruno Bonfrisco, che ha dato la disponibilità degli spazi per l’erogazione dei corsi. Si tratta di una importante azione a tutela del diritto allo studio, a supporto delle fasce deboli e a rischio di esclusione sociale. Per la cultura e per lo studio non esistono limiti di età».