SuperEnalotto, vincita Trentinara grazie ad un “5”

Il SuperEnalotto concede una vincita nel Cilento. La fortuna ha baciato Trentinara dove un fortunato giocatore ha conquistato quasi 19mila euro con una schedina giocata in un tabacchi di via Europa.

SuperEnalotto: la vincita a Trentinara

Non si conosce il nome del vincitore, uno dei tre fortunati premiati con un “5” del valore di 18.775,93 euro ciascuno.

La prima giocata vincente del SuperEnalotto è stata convalidata nella rivendita di via Piana 3 a Pimonte, in provincia di Napoli, mentre la seconda è stata convalidata nell’esercizio di via Nazionale delle Puglie 171 a Casalnuovo di Napoli, in provincia di Napoli. L’ultima, infine, ha premiato appunto Trentinara.

I numeri vincenti

I numeri dell’estrazione vincente dell’ultimo SuperEnalotto, ovvero dello scorso 1 ottobre 2022, sono 3, 11, 14, 26, 67, 82. Jolly: 75. Superstar: 59. Complessivamente in Italia realizzati diciassette ‘5’ che vincono 18.775 euro ciascuno. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso

Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 282,4 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM). Invece in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.

Il precedente

Per Trentinara questo è il secondo “5” conquistato al SuperEnalotto negli ultimi mesi. Lo scorso luglio nel centro cilentano si segnalò una vincita da circa 33mila euro.