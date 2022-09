Caselle in Pittari, una serata culturale con la presentazione di due libri sul Cilento

È in programma per sabato 24 settembre alle 19:00 una serata culturale e un incontro pubblico per la presentazione di due libri a Caselle in Pittari.

Nello specifico, gli appuntamenti si terranno presso l’aula consiliare in Via Pozzo. I libri che verranno presentati saranno «Le Radici del cuore. Vita di paese nel Cilento antico: Perdifumo» di A. Claudio Mondelli, Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Sapri.

Serata culturale: Le radici del cuore, la trama in breve

Claudio Mondelli, originario di Perdifumo, trasforma la parola scritta in una memoria ancora viva di una realtà rimasta indelebile nel cuore, l’autore cerca di spiegare la vita nel Cilento antico, tradizioni ormai perdute e ritmi lenti, scanditi dal passare delle stagioni, dove i ragazzi si preparavano alla vita con poche cose a disposizione.

Zomba ra ccà e ra ddà, ecco di cosa tratta

E ancora, libro «Zomba ra ccà e ra ddà. Tra ricordi e tradizioni cilentane» di Pantaleo Palladino, già Direttore sanitario del Presidio ospedaliero di Vallo della Lucania.

Attraverso questo libro, l’autore fa rivivere tradizioni e curiosità attraverso proverbi e modi dire, ai canti, alla cucina di un tempo e dai gusti familiari e antichi. Elementi che aiutano a mostrare il vero Cilento come luogo di nostalgia e vecchi ricordi, ma che è stato capace di conservare, intatto, il suo fascino.

Interventi nel corso della serata culturale a Caselle in Pittari

Ne discuterà con gli autori l’Avv. e Direttore del Polo Museale di San Giovanni a Piro, Franco Maldonato.

Parteciperanno alla serata, inoltre, Gerardo Gallo Vice sindaco di Caselle in Pittari e coordinatore dell’evento che introdurrà la serata e il saluto del Dott. Giampiero Nuzzo, sindaco di Caselle in Pittari.