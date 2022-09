Addio ad Andrea Cirillo, ex sindaco di Perito

Comunità di Perito in lutto. È morto ieri Andrea Cirillo, ex sindaco del centro cilentano. Cirillo aveva 77 anni e da tempo combatteva contro un male che non gli ha lasciato scampo.

Chi era Andrea Cirillo

Andrea Cirillo rivestì la carica di primo cittadino di Perito negli anni ’70, risultando tra l’altro il più giovane amministratore d’Italia del Movimento Sociale. Aveva avuto vari incarichi in enti e istituzioni, tra cui quello di Vicario Nazionale e regionale di Uncem. Per lui, sindacalista della Csinal e dell’Ugl, anche una lunga militanza in Alleanza Nazionale.

In tanti lo ricordano con affetto, come dimostrano anche i tanti messaggi di cordoglio giunti non soltanto dagli attuali amministratori del comune di Perito ma anche di altre località.

Il cordoglio

«Una persona perbene, ricca di quelle qualità umane che oggi a molti sono sconosciute: la tua intelligenza, sensibilità, coerenza oggi questa sconosciuta), dignità e senso dell’onore (quello inteso come profondo rispetto di se stessi e degli altri) rimangono un insegnamento per me di cui ti sarò per sempre grato», ha detto il sindaco Gabriele De Marco. «Mancherai al Nostro territorio ma mancherai soprattutto a me», ha concluso.

Anche il presidente regionale dell’Uncem e vicesindaco di Aquara, Vincenzo Luciano, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte di Andrea Cirillo. «Quando penso al Cilento, penso a uomini come Andrea, che hanno nel sangue l’orgoglio, la passione e il “vanto” di essere nati in questa terra, che sapeva rappresentare legandola a politiche innovative per le montagne del Paese – ha detto – Andrea, mancherai, ma rinnoveremo ogni giorno i tuoi insegnamenti, la tua grande integrità morale, e soprattutto la tua grande umanità».

I funerali

Le esequie di Andrea Cirillo si terranno oggi alle 17:00 nella chiesa di San Nicola a Perito.