L’Almanacco del 6 settembre 2022

Almanacco del 6 settembre 2022:

Santi del giorno: San Zaccaria (Profeta)

Sant’Umberto di Maroilles (Abate)

Sant’Eva (Martire venerata a Dreux)

Etimologia: Eva, Il nome ebraico, derivante dal verbo “vivere”, sembra alla base del nome biblico per eccellenza, significante “madre di tutti i viventi”. Tuttavia la radice originaria del nome, antichissima e assolutamente sconosciuta, nasconde ancora il suo primo significato.

Proverbio del giorno:

Meglio tardi che mai

Aforisma del giorno:

Conquìstati la fiducia del prossimo nella sua povertà per godere con lui nella sua prosperità. Nel tempo della tribolazione restagli vicino, per aver parte alla sua eredità. (Siracide)

Accadde Oggi:

1970 – Pippi Calzelunghe appare in TV: Capelli rossi, occhi azzurri e un viso lentigginoso che conquista con la sua irresistibile simpatia. È Pippi Calzelunghe che fa il suo esordio italiano in TV, in una serie televisiva ispirata all’omonimo romanzo per bambini dell’autrice svedese Astrid Lindgren.

Sei nato oggi? I nati il 6 settembre sono estremamente vulnerabili agli effetti nascosti del caso. La loro vita, più di ogni altra, sembra essere guidata dalle mani del destino, nel bene e nel male: magari può procedere a lungo in modo piano e prevedibile, quando a un tratto apparentemente senza ragione… arriva l’imprevisto! Se tentano di dare una direzione e, in un certo senso, di delimitare il corso della loro vita, spesso le cose sembrano volgersi contro di loro. Essi possono preparare dei piani molto dettagliati per ogni evenienza, per poi scoprire che gli avvenimenti non si svolgono affatto come se li erano aspettati. Esperienze simili possono essere molto penose e rischiano di provocare profonde frustrazioni agli animi meno forti dei nati in questo giorno.

Celebrità nate in questo giorno:

1925 – Andrea Camilleri: Nato a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, è un popolare scrittore, attivo anche come regista.

1943 – Roger Waters: Nato a Great Bookham, in Inghilterra, dal 1965 al 1985 è stato con David Gilmour anima e voce dei Pink Floyd, la band che ha scritto un capitolo fondamentale della storia del rock.

Scomparsi oggi

1998 – Akira Kurosawa: È tra i cineasti che hanno fatto scuola nella settima arte, portando la storia e le tradizioni del Giappone all’attenzione del pubblico di tutto il mondo.

2007 – Luciano Pavarotti: Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano.