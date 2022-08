Prignano Cilento: Comune punta alla realizzazione di un’isola ecologica

PRIGNANO CILENTO. Atto d’indirizzo all’ufficio tecnico per l’individuazione di un’area da adibire ad isola ecologica, è questa la decisione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Chirico.

I vantaggi di un’isola ecologica sul territorio comunale di Prignano Cilento

Nello specifico, l’area è stata individuata nei pressi dell’ex discarica comunale. L’Ente, è da sempre sensibile ad ogni tematica che riguarda l’ambiente e viaggia nell’ottica di un Comune green.

Sempre più Comuni, si affidano alle isole ecologiche, che sono dei centri di raccolta attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti. I cittadini, durante l’orario di apertura, possono portare rifiuti non smaltibili tramite il normale sistema di raccolta, tipo rifiuti ingombranti.

L’obiettivo principale, è quello di evitare, quindi, lo smaltimento in discarica, per recuperare risorse e tutelare l’ambiente. Lo scopo dell’Ente, sarebbe quello di eliminare i classici cassonetti stradali per offrire anche maggiore decoro sul territorio comunale.