Comuni degli Alburni uniti per sfruttare le opportunità di rilancio del CIS Grande Salerno La finalità principale del progetto è quella della realizzazione di un sistema integrato per la valorizzazione dell'offerta turistica, valori ambientali, rilancio delle emergenze culturali in stato di abbandono, eliminazione delle barriere architettoniche