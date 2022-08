Dramma ad Albanella: muore bimbo di un anno

ALBANELLA. Dramma nel pomeriggio di ieri a Matinella di Albanella per la morte di un bimbo di appena un anno. La tragedia si è consumata in quello che doveva essere un giorno di festa per l’onomastico del papà.

Muore bimbo ad Albanella, la tragedia

Stando alle prime ricostruzioni la famiglia si trovava in casa quando il piccolo ha accusato un improvviso malore. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Potrebbe essere stato un arresto cardiaco a risultare fatale per il bambino.

Il cordoglio

La notizia si è diffusa velocemente in tutto il comprensorio, non solo ad Albanella ma anche nel comune cilentano da cui proveniva la mamma.

In tanti si stanno stringendo al dolore della famiglia che sta vivendo questo terribile dramma. Anche un evento in programma ieri ad Albanella è stato annullato in segno di lutto.