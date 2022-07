“Studiò diritto ma poi si piegò”: presentazione a Sapri

Mercoledì 27 luglio alle ore 20.30 presso l’aula consiliare del Comune di Sapri, si terrà la presentazione del libro “Studiò diritto ma poi si piegò” organizzato dall’Associazione Culturale Proudhon in sinergia con l’Assessorato al Turismo e alla Cultura, e la Pro-loco del Comune di Sapri, all’incontro sarà presente l’autore Stefano Cazzato.

Dopo i saluti da parte del presidente dell’Associazione Culturale Proudhon Vincenzo Folgieri, dialogherà con l’ospite Gianfrancesco Caputo scrittore e opinionista, insieme ad Antonella Grippo giornalista e analista politico.

“Studiò diritto ma poi si piegò” è una raccolta di aforismi, cioè una raccolta di massime, sentenze, definizioni che in brevi e significative parole riassumono e racchiudono il risultato di considerazioni, osservazioni, esperienze. Si presentano in modo occasionale, ed è necessario fissarli sul primo supporto a disposizione: foglietti di carta, risvolti di libri, pieghe di giornali, dépliants pubblicitari. Più tardi su un taccuino o su un quaderno. Altrimenti quella sequenza specifica di parole, nata d’istinto, quel miracolo del linguaggio, che si stacca dall’ordine semantico consueto, non tornerà più. Forse tornerà il concetto che contiene, ma non il suo guscio. E l’aforisma è spesso una questione di guscio, di superficie, il frutto di una combinazione misteriosa di segni, o di suoni. Ecco perché questa raccolta di aforismi non segue una scansione temporale o un ordine definito, non risponde a un disegno, ma rimescola, attraverso un gioco di dadi, un materiale frammentario che riflette le mutazioni del soggetto e le inquietudini della scrittura. Parafrasando Stanislaw Jerzy Lec, è proprio vero che “non si può pettinare un aforisma”

Stefano Cazzato, insegna da molti anni filosofia nei Licei. Collabora con giornali e riviste (Rocca, Via Po, Romainjazz) e ha pubblicato diversi libri tra cui ricordiamo i tre su Platone: Dialogo con Platone. Come analizzare un testo filosofico; Una storia platonica. Ione e la stirpe degli interpreti; Il racconto del Timeo. Platone e la letteratura. Si occupa anche di didattica della filosofia, neoretorica e argomentazione razionale.