L’Almanacco del 3 maggio 2022

Almanacco del 3 maggio 2022:

Santi del giorno: Santi Filippo e Giacomo il Minore (Apostoli)

San Conlaedo (Vescovo di Kildare)

San Giovenale di Narni (Vescovo)

San Teodosio di Pecersk

Sant’Ansfrido di Utrecht (Vescovo e Confessore)

Santa Viola (Vergine e Martire)Etimologia: Viola, che compare come personale solo a partire dall’età medioevale, deve la sua fortuna alla soavità del fiore omonimo, che ne decretò la diffusione.

Proverbio del giorno:

Val più un’acqua tra aprile e maggio, che i buoi con il carro.

Aforisma del giorno:

E’ davvero un ingrato chi, quando perde qualcosa, non si sente debitore per averla avuta. (Seneca)

Accadde Oggi:

1978 – Primo esempio di spamming: Cartacea o in formato elettronico la posta indesiderata reca noie a chiunque la riceva; se poi, come nel secondo caso, diventa un aspetto seriale, allora è una vera forma di tortura.

Sei nato oggi? Hai una mente superiore, attratta dalla filosofia e dall’occulto. Il tuo lavoro è legato ai tuoi interessi intellettuali, il successo non ti affascina, ma l’acutezza delle tue ricerche verrà comunque riconosciuta e ricompensata. Per approfondirle viaggerai molto ed entrerai in intimo contatto con civiltà diverse dalla tua. L’amore si farà attendere a lungo, ma quando arriverà sarà per sempre.

Celebrità nate in questo giorno:

1951 – Massimo Ranieri: Negli oltre quarant’anni di carriera artistica a 360°, tra la TV, il cinema e il teatro, pubblico e critica lo ricordano soprattutto come lo scugnizzo della musica italiana, esaltandone le possenti doti canore. Napoletano verace, del rione “Pallonetto”, Giovanni Calone (così sui documenti) è considerato uno dei personaggi dello spettacolo più apprezzati a livello nazionale.

1957 – Dario Vergassola: Nativo di La Spezia, l’ironia incalzante e pungente, spesso frutto di improvvisazione, ne fanno uno dei comici televisivi italiani più acclamati.