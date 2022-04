Ceraso: un progetto di rigenerazione urbana

Il Comune di Ceraso, guidato dal sindaco Aniello Crocamo, intende presentare il progetto dal titolo “VITE @ CERASO – valorizzazione dell’identità territoriale “ al Ministero della Cultura, in risposta all’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi, da finanziare nell’ambito del PNRR. Il progetto avrà un costo complessivo pari a € 1.586.000,00.

ECCO LE FINALITÀ DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE

La finalità dell’Avviso MiC è quella di sostenere i comuni in cui è presente un borgo storico, caratterizzati da una significativa marginalità economica e sociale che, precipuamente attiene a comuni di piccola e piccolissima dimensione, anche molto al di sotto della soglia dei 5000 abitanti, e che pertanto è stata riservata, così da massimizzare il numero di Comuni cui destinare i finanziamenti disponibili, almeno una quota del 10% delle risorse ai Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati in forma aggregata, sempreché superino la soglia minima di valutazione di merito prevista dall’Avviso.

IL PROGETTO DI CERASO

Ecco gli interventi in programma: realizzazione allestimento “Dalla Via del Sale alla Dieta Mediterranea” all’interno di Palazzo Ebner; realizzazione di attività dimostrative, didattiche e laboratoristi dedicate ai temi dell’alimentazione, della Dieta Mediterranea e delle tradizione eno – gastronomiche del territorio.

Ancora organizzazione e realizzazione dell’evento “Nuove Voci del territorio” e realizzazione di percorsi di riscoperta del benessere psicofisico per sostenere il turismo del benessere nel territorio. Inoltre la scuola adotta un monumento, installazione di un padiglione espositivo in legno a Via della Cappella a San Biase.

Prevista anche la realizzazione del festival “Ceraso Jazz&food”; sarà realizzata anche una stazione per mezzi elettrici e postazione di ricarica presso vecchio mulino e lo sviluppo Web App e Segnaletica Intelligente per la fruizione culturale e turistica. Programmata anche la realizzazione di un infopoint a palazzo Ebner, l’installazione di totem multimediali nel centro storico, l’installazione di strutture eco-compatibili per la fruizioni turistica e la realizzazione della “sosta delle memorie” in Piazza Europa.