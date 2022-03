Ospedale di Agropoli: in arrivo la camera iperbarica

AGROPOLI. Dopo l’attivazione delle sale operatorie avvenuta ieri (leggi qui), ci sono altre novità in vista per l’ospedale di Agropoli.

Entro l’estate, infatti, il presidio di via Pio X avrà a disposizione anche la camera iperbarica.

Nuovi investimenti per l’ospedale di Agropoli: arriva la camera iperbarica

La Regione Campania nelle scorse settimane ha stanziato 2,7 milioni di euro. Serviranno per l’acquisto e il potenziamento di attrezzature e per interventi di edilizia sanitaria. Un ampio programma di restyling e ammodernamento della struttura che quindi, finita l’emergenza covid, potrebbe realmente tornare a funzionare a pieno regime.

Tra le novità più importanti per l’ospedale di Agropoli c’è l’arrivo della camera iperbarica, promessa da tempo e fondamentale per un centro costiero.

I programmi di Asl e Regione

Nei mesi scorsi, infatti, l’Asl Salerno aveva annunciato nuovi posti letto in area chirurgica, ortopedia e chirurgia generale insieme alle sale operatorie. Interventi che ci si aspettava fossero attuati già in inverno, così come chiedevano anche i sindacati.

Bisognerà invece attendere ancora qualche settimana ma la certezza è che l’ospedale civile di Agropoli amplierà i suoi servizi, per i pazienti covid e non solo.

La fine dello stato di emergenza, infatti, non ha determinato la scomparsa del virus come qualcuno credeva. La strada che porta all’uscita dalla pandemia è ancora lunga, ma le risorse stanziate da Asl e Regione lasciano ben sperare anche per il futuro.

La Regione aveva ipotizzato per Agropoli un ospedale di comunità con sale operatorie attive e degenze brevi (leggi qui)