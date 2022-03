A Piaggine un’area dedicata alla lettura e alla socializzazione

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Guglielmo Vairo, ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, relativo ai lavori di “ rifunzionalizzazione e rigenerazione urbana della terrazza sovrastante Ex Mercato Coperto e aree limitrofe per la creazione di un’area del “vivere leggendo” dedicata alla lettura e alla socializzazione” nell’importo complessivo pari a €. 399.327.00.

Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni, con la legge 30 dicembre 2021, contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022.

L’Ente cilentano intende partecipare a tale bando in associazione con altri comuni, e perciò ha approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economico sul terrazzo dell’Ex Mercato Coperto, al fine di rifunzionalizzare e rigenerare l’intera area; il progetto complessivo e generale, sarà candidato poi presso il Ministero degli Interni dal Comune Capofila.