Stio: locali comunali adibiti ad ambulatorio medico

Il Comune di Stio, guidato dal sindaco Natalino Barbato, ha deciso di concedere in comodato d’uso gratuito e per tre anni, al dott. Raffaele D’Urso, medico di base, un locale di proprietà comunale ubicato al piano terra dell’immobile adibito a Centro di Educazione Ambientale (CEA), sito in località monsignor Stromillo, nella frazione di Gorga, al fine di adibirlo ad ambulatorio medico, così da garantire una presenza capillare della medicina di prossimità su tutto il territorio comunale.

La popolazione abitante la frazione Gorga è costituita prevalentemente da anziani e non vi sono mezzi di comunicazione che collegano la frazione al capoluogo, di qui le notevoli difficoltà a raggiungere la sede dell’ambulatorio del capoluogo.

Il Dott. Raffaele D’Urso, il quale già svolge la propria attività professionale in favore della comunità stiese presso l’ambulatorio sito in Piazza Mercato a Stio, ha manifestato la propria disponibilità a continuare detto servizio assistenziale, rappresentando, al contempo, la necessità di disporre di locali idonei ad essere adibiti ad ambulatorio medico anche presso la frazione di Gorga; perciò l’Amministrazione Comunale ha deciso di concedere locali comunali da destinare ad uso ambulatoriale.