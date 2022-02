99 anni fa, nasceva il giornalista Giuseppe Ripa

Nasceva oggi, 99 anni fa, Giuseppe Ripa, figura storica del giornalismo e della scrittura.

Nacque a Prepezzano, nel Comune di Giffoni Sei Casali; all’età di 12 anni, si trasferì, con la sua famiglia, a San Marco di Castellabate, in quella che chiamava “la Costa Virgiliana”, lì rimase per tutta la vita, iniziando la sua lunga carriera da corrispondente e giornalista.

Corrispondente per testate prestigiose come “il Mattino“, “il Giornale”, “il Corriere della Nazione”, “il Quotidiano”. Durante la sua attività, visse anche un breve periodo in Brasile, dove collaborò con la testata “Fanfulla”.

Nel corso della sua carriera, è stato anche corrispondente per l’Ansa e responsabile di tv locali. Negli ultimi anni della sua vita, fondò “il Meridiano” che curò fino all’anno prima della sua scomparsa.

Nel Cilento, sono dedicati a lui, due importanti premi, considerato un decano del giornalismo nel territorio cilentano, Ripa scomparve il 2 gennaio 2005, all’età di 82 anni.