Vallo: vento spezza albero e colpisce un’auto

Sfiorata la tragedia questa mattina in località Angellara di Vallo della Lucania. Un albero si è abbattuto su un atro in transito. A causare l’incidente sicuramente il forte vento.

L’albero si è piegato su se stesso prendendo in pieno il vecicolo che viaggiava in direzione Vallo della Lucania.

L’episodio è accaduto intorno alle 10.30 di questa mattina. A bordo dell’auto oltre il guidatore c’era un solo passeggero. Fortuna per loro solo tanta paura.

L’albero ha distrutto la parte anteriore del veicolo.

Sul posto per le verifiche del caso la polizia municipale di Vallo guidata dal com Antonio Musto e la polizia provinciale. L’episodio si è verificato sulla provinciale Vallo – Roccadaspide. Per i due malcapitati è andata bene, non per l’auto sulla quale viaggiavano.