Strattona un bambino e fugge: paura ad Agropoli

Paura tra via Piave e via Alcide De Gasperi ad Agropoli, a ridosso del centro cittadino. Intorno alle 19, quando ancora le attività del posto erano aperte, un uomo avrebbe tentato di strattonare un bambino, forse nel tentativo di portarlo via. Il piccolo si trovava insieme ai genitori. I tre erano appena usciti da una nota attività del posto.

Il malintenzionato è poi fuggito via, rincorso dal padre de bambino, riuscendo però a dileguarsi.

Del caso sono stati informati i Carabinieri della compagnia di Agropoli, intervenuti sul posto.

L’autore del gesto avrebbe circa 50 anni e pochi capelli, aveva gli occhiali e indossava delle cuffie. Al momento del fatto indossava un cappotto di colore nero. Per fortuna il bimbo non ha di portato conseguenze, ma grande è choc, suo e dei genitori per quanto avvenuto.

Si spera di riuscire ad acquisire elementi utili alle indagini tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune e delle attività della zona.