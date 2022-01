L’Almanacco dell’11 Gennaio 2022

Almanacco dell’11 Gennaio 2022

Santi del giorno: Sant’Igino (Papa)

Santa Liberata (Vergine e Martire)

San David I (Re di Scozia)

San Leucio di Brindisi (Vescovo)

San Salvio (Martire in Africa)

San Teodosio il Cenobiarca

San Tipasio di Tigava (Martire)

Sant’Aspasio (Vescovo in Gallia)

Sant’Onorata di Pavia (Vergine)

Santa Luminosa di Pavia (Vergine)

Santa Speciosa di Pavia (Vergine)

Etimologia: Liberata, il termine trae origine dal latino Liber, e ha un significato piuttosto evidente: “non schiava, di condizione libera”.

Proverbio del giorno:

A tutto c’è rimedio fuorché alla morte.

Aforisma del giorno:

Non dite: l’Umanità è troppo vasta, e noi troppo deboli. Dio non misura le forze, ma le intenzioni. Amate l’Umanità. (G. Mazzini)

Accadde Oggi:

1922 – Primo test dell’insulina: A undici anni Leonard Thompson si trovò nella duplice parte di protagonista e testimone di un nuovo corso della medicina. Su di lui l’equipe di ricercatori dell’Università di Toronto testò per la prima volta l’insulina, salvando il piccolo diabetico da morte sicura. Una scoperta destinata a salvare le vite di milioni di pazienti. Il primo a diagnosticare il diabete, classificandone le due forme principali (mellito di tipo 1 e mellito di tipo 2) fu Avicenna (intorno all’anno 1000 d.C), da molti considerato “il padre della medicina moderna”.

Sei nato oggi? Hai una vita solida e serena che hai saputo costruire con pazienza, tenacia ed impegno. Nel lavoro sei apprezzato per l’affidabilità e la precisione con cui svolgi i tuoi compiti. In amore punti in genere su di un partner che, come te, preferisca la tranquillità di un rapporto sicuro alle emozioni di avventure precarie.

Celebrità nate in questo giorno:

1971 – Mary J. Blige: Newyorchese doc, è considerata la regina del soul e del R&B contemporanei, con all’attivo oltre 50 milioni di album venduti nel mondo e nove Grammy Awards. Dopo un’infanzia difficile e un’adolescenza consumata tra alcool e droga, all’inizio degli anni Novanta s’impone sulla scena con il primo album What’s the 411?, prodotto dal noto rap Puff Daddy.

1945 – Christine Kaufmann: Nata a Lengdorf (nella Baviera), per circa un ventennio è stata una delle attrici tedesche più note. Da adolescente ha debutta nel cinema in una pellicola di Camerini, “Primo amore”, specializzandosi in seguito nel genere “peplum”, ossia il filone storico legato ai contesti biblici o al periodo delle civiltà greca e romana.

Scomparsi oggi:

1999 – Fabrizio De André: Maestro riconosciuto di generazioni di cantautori italiani, “Faber” viene ricordato come il poeta degli emarginati, della libertà e dell’ironia dissacrante. Genovese doc, del quartiere Pegli per la precisione, Fabrizio Cristiano De André scoprì il sacro fuoco della musica ascoltando Georges Brassens, uno dei più grandi cantautori di sempre, da cui fu influenzato anche nell’avvicinamento agli ideali anarchici.

2013 – Mariangela Melato: Nata a Milano, è stata una delle più apprezzate attrici teatrali e cinematografiche nel panorama italiano degli anni Settanta. Entrò nel mondo dell’arte attraverso la porta del teatro.