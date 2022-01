Piaggine: restyling del campetto da calcio in Contrada Patri

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Guglielmo Vairo, ha approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di “Miglioramento del patrimonio edilizio sportivo esistente – Campetto da calcio in Contrada Patri” nell’importo complessivo pari a €. 60.000,00 di cui €. 45.681,57 per lavori di cui€. 43.861,53 per lavori soggetti a ribasso d’aste ed €. 1.820,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Il progetto sarà candidato all’avviso di Manifestazione di interesse per l’erogazione di contributo a sostegno delle iniziative di conservazione, miglioramento e messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente e realizzazione di nuovi impianti, emanato da ARUS.

L’amministrazione comunale di Piaggine ha deciso pertanto di partecipare a tale avviso, mediante il miglioramento del patrimonio edilizio esistente -campetto da calcio a 5.