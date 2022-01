Agropoli: un bagno per festeggiare il nuovo anno

Un bagno propiziatorio per celebrare il nuovo anno. Accade ad Agropoli dove, nonostante il cielo plumbeo ma con temperature intorno ai 15°, tre intrepidi hanno pensato bene di tuffarsi nel mare della baia di Trentova.

Un modo per festeggiare il 2022 approfittando anche del clima quasi primaverili. C’è comunque voluto coraggio per gettarsi in acqua, ma la tradizione andava rispettata.

Agropoli non è l’unica località dove il nuovo anno viene festeggiato da qualche coraggioso con un bagno in mare, scatti simili arrivano anche da Capaccio Paestum, Palinuro e altri centri della costa.

Prima della pandemia c’erano anche gruppi organizzati che si davano appuntamento in spiaggia per questo rituale.