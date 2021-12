Capaccio Paestum: open day virtuale per l’IIS IPSAR Piranesi | 18 Dicembre

Sabato 18 dicembre l’IIS IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum aprirà virtualmente le sue porte agli studenti delle scuole medie in occasione dell’open day.

L’incontro, dal titolo “La passione diventa lavoro”, si terrà dalle ore 15.00 alle 18.00 e sarà introdotto dai saluti della Dirigente Scolastica, prof.ssa Loredana Nicoletti.

A seguire sono in programma gli incontri con i docenti, che presenteranno le discipline e le varie attività svolte dall’istituto, la cui offerta formativa è composta dai seguenti indirizzi: Accoglienza turistica, Enogastronomia, Pasticceria, Sala e Vendita.

Sarà possibile partecipare (cliccando qui) Di recente gli studenti dell’istituto hanno attivamente preso parte alla XXIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si è tenuta a Paestum dal 25 al 28 novembre presentando alcuni piatti da loro realizzati, mentre costante è stata la presenza degli studenti dell’indirizzo “Accoglienza turistica” presso l’info point e i diversi convegni in programma.

Proprio il Direttore della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, il Dott. Ugo Picarelli, si è complimentato con la Dirigente Scolastica per l’operato degli studenti e per la loro preziosa collaborazione nel corso dei quattro giorni. Numerose sono le iniziative intraprese dall’istituto per indirizzare gli studenti a una sempre più mirata professionalità.

E i risultati non tardano ad arrivare. Lo scorso novembre, infatti, l’alunno Paolo Marchese della classe VB, indirizzo enogastronomico, ha rappresentato l’istituto con la sua partecipazione a “Gustus – Expo dei sapori mediterranei”, il Salone professionale dell’agroalimentare, dell’enogastronomia e della tecnologia, che si è tenuto presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.