ATENA LUCANA. Un 22enne é stato arrestato dai Carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane dopo non essersi fermato all’alt dei carabinieri é stato bloccato a Polla dopo un breve inseguimento ed è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish.

Il gip del Tribunale di Lagonegro ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Ad eseguire l’attività i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.