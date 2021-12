Aumentano i contagi, a Palinuro alunni disertano le scuole

CENTOLA. Dopo il focolaio delle scorse settimane, che ha fatto registrare oltre 100 contagi sul territorio comunale e per la maggior parte nel Capoluogo, tornano ad aumentare i casi. Oggi, infatti, il comune registra 31 positivi di cui 3 a Centola, 4 a San Nicola e 24 a Palinuro; di questi 4 bambini della prima classe della scuola primaria e 1 della classe seconda della scuola media.

Nella mattinata di ieri sono stati effettuati oltre 40 tamponi in modalità drive in presso il Saut di Palinuro e si attendono i risultati per questa sera.

Nel frattempo per la prima classe elementare e la seconda media è stata attivata la dad mentre per le altre classi in presenza le aule risultano svuotate già da alcuni giorni, in particolare nella frazione di Palinuro. Molti genitori, infatti, si mostrano timorosi nel mandare i loro figli a scuola, ma gli attuali protocolli non prevedono la chiusura.