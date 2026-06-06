Cronaca

Incidente sulla statale 19 tra Eboli e Battipaglia: scontro violento nella notte, conducente sotto shock rintracciato a piedi

Violento scontro nella notte sulla SS19 tra Eboli e Battipaglia. Coinvolti un pulmino e un'auto: airbag scoppiati ma nessun ferito grave. Tutti i dettagli

Antonio Elia

Attimi di grande apprensione si sono vissuti questa notte intorno alle 2:30, lungo la Strada Statale 19, nel tratto che collega i comuni di Eboli e Battipaglia, a causa di un violento incidente stradale che ha visto coinvolti due veicoli, un piccolo pulmino e una Opel Corsa.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra i due è stato particolarmente violento. Ad avere la peggio è stata la Opel Corsa, che nell’urto ha riportato ingenti danni, con uno pneumatico divelto e la carrozzeria seriamente compromessa. L’impatto è stato così forte da far scoppiare gli airbag di bordo, segnale della violenza dello scontro.

Soccorsi immediati e conducente rintracciato in stato di shock

I conducenti coinvolti sono stati soccorsi da due ebolitani di passaggio. Fortunatamente, nonostante la dinamica dello schianto lasciasse presagire il peggio, nessuno dei due ha riportato ferite gravi. Entrambi sono stati tuttavia colti da un forte stato di shock.

Momenti di ulteriore tensione si sono registrati subito dopo l’incidente, quando il conducente del pulmino, probabilmente a causa del forte trauma emotivo e dello shock subito, si è allontanato a piedi in direzione della stazione. L’uomo è stato fortunatamente rintracciato poco dopo, riprendendosi dallo stato confusionale in cui era caduto.

Rilievi dei carabinieri e il nodo della sicurezza stradale

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. I militari hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Successivamente sono iniziate le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.

Si riaccende, in vista della bella stagione, il tema della sicurezza lungo la statale 19, che si è tinta varie volte di sangue con incidenti stradali. In passato si parlò di illuminazione, telecamere e autovelox, ma nulla al momento di concreto.

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