Sala Consilina, encomio al carabiniere Osvaldo Spadaro Norella per un’importante indagine nel Mantovano

Prestigioso riconoscimento per Osvaldo Spadaro Norella, originario di Sala Consilina e in servizio presso la Stazione Carabinieri di Asola, insignito di un Encomio Semplice durante la Festa dell’Arma dei Carabinieri svoltasi a Palazzo Ducale a Mantova.

Le indagini sul ferimento di un minorenne

L’Appuntato Scelto Qualifica Speciale si è distinto per aver condotto con professionalità e perseveranza un’importante attività investigativa, che ha permesso di eseguire un provvedimento cautelare nei confronti di un sedicenne ritenuto responsabile di lesioni gravissime, aggravate dall’uso di un’arma da fuoco.

L’indagine, sviluppata ad Asola nel novembre 2024, ha consentito di fare luce sul ferimento di un coetaneo raggiunto al volto da un colpo di pistola. Un’operazione che, come riportato nella motivazione dell’encomio, ha suscitato il plauso dell’opinione pubblica, contribuendo ad accrescere il prestigio dell’Arma dei Carabinieri.