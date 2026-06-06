A Salerno la festa dell’Arma, Colonnello Melchiorre: «si è Carabinieri sempre»

“Si è Carabinieri sempre”. È il passaggio centrale del discorso pronunciato dal comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, il colonnello Filippo Melchiorre, nel corso delle celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma, che si sono svolte ieri tra il Comando Provinciale e il Lido del Carabiniere.

Un richiamo forte all’etica della responsabilità, definita come la bussola che guida ogni militare nelle scelte quotidiane, dentro e fuori il servizio. Un principio che, ha sottolineato Melchiorre, si traduce nella capacità di assumersi il peso delle decisioni, operando con equilibrio, rispetto e senso del dovere, mettendo sempre al centro la fiducia dei cittadini.

Il ricordo dei caduti e le autorità presenti

La giornata si è aperta con il ricordo dei carabinieri Claudio Pezzuto e Fortunato Arena, medaglie d’oro al valor militare alla memoria, uccisi nel 1992 durante un conflitto a fuoco a Pontecagnano Faiano.

Nel pomeriggio, poi, la cerimonia militare al Lido del Carabiniere, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia. Tra queste anche il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, alla sua prima uscita ufficiale con la fascia tricolore dopo la recente proclamazione.

L’elenco completo dei militari premiati

Nel corso della manifestazione sono stati inoltre consegnati gli encomi ai militari che si sono distinti in importanti operazioni di polizia e di soccorso pubblico. Sono stati premiati:

Ten. Col. Rosario BASILE

Rosario BASILE Magg. Antonio CORVINO

Antonio CORVINO Cap. Filippo D’ALU’

Filippo D’ALU’ Lgt. C.S. Alfonso CASTAGNA, Andrea ARCANGELI

Alfonso CASTAGNA, Andrea ARCANGELI Mar. Magg. Cosimo PISPERO

Cosimo PISPERO Mar. Ca. Domenico PUCAR, Giancarlo GHIRELLI, Carmine BARILE, Simone Alfonso GENEROSO, Roberto DE CHIARA, Mariacristina D’ARIENZO, Francesco GALLO, Giuseppe MIANO, Gabriele D’ANGELO, Bianca LANDI, Anselmo COMUNALE

Domenico PUCAR, Giancarlo GHIRELLI, Carmine BARILE, Simone Alfonso GENEROSO, Roberto DE CHIARA, Mariacristina D’ARIENZO, Francesco GALLO, Giuseppe MIANO, Gabriele D’ANGELO, Bianca LANDI, Anselmo COMUNALE Mar. Ord. Vincenzo RAIOLA, Domingo PETROCELLI

Vincenzo RAIOLA, Domingo PETROCELLI Brig. Ca. Q.S. Emanuele APRILE

Emanuele APRILE Brig. Antonio FUNICELLI

Antonio FUNICELLI V. Brig. Ivano MASTRANDREA

Ivano MASTRANDREA App. Sc. Q.S. Francesco CIRILLO, Davide Giuseppe MEOLA, Davide CESARANO

Francesco CIRILLO, Davide Giuseppe MEOLA, Davide CESARANO App. Sc. Stefano SCHEMBARI

Stefano SCHEMBARI Car. Sc. Mattia TULLO, Luca MANNELLA

Il saluto di Melchiorre e il bilancio delle attività

Melchiorre ha voluto ringraziare tutti i carabinieri della provincia, le loro famiglie e le istituzioni che collaborano quotidianamente con l’Arma, in quello che è stato, di fatto, anche un saluto al territorio dopo gli anni trascorsi alla guida del comando provinciale.

Al termine della partecipata cerimonia c’è stata infine l’occasione per tracciare un primo bilancio dell’attività svolta nei primi sei mesi del 2026, con i risultati ottenuti sul fronte della sicurezza, della prevenzione e della vicinanza alle comunità locali.