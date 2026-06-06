Attualità

Eboli: al Cilento Outlet la prima edizione del “Cilento Green Festival”

Al via il Cilento Green Festival: dal 5 al 7 giugno piante, fiori e laboratori gratuiti per bambini al Cilento Outlet. Scopri come partecipare

Raffaella Giaccio

Ha preso il via lo scorso 5 giugno il Cilento Green Festival, l’evento che fino al 7 giugno trasforma il Cilento Outlet in un grande spazio dedicato alla natura, al verde e alla bellezza del vivere all’aria aperta.

Per tre giorni, il centro ospita un percorso ricco di piante, fiori, profumi e suggestioni mediterranee, offrendo ai visitatori un’esperienza capace di coniugare shopping, relax e contatto con la natura. Gli spazi del Cilento Outlet si animano così di colori e atmosfere che invitano a riscoprire il fascino del verde e il piacere di trascorrere il tempo libero all’aperto.

Laboratori gratuiti per i più piccoli

L’iniziativa è pensata anche per le famiglie, grazie a un programma di lezioni e laboratori gratuiti dedicati ai più piccoli, che potranno partecipare ad attività educative e creative ispirate al mondo della natura.

Come partecipare ai workshop: Per prendere parte alle lezioni gratuite e ai laboratori è possibile prenotarsi inviando una mail all’indirizzo info@cilentooutlet.com.

Il Cilento Green Festival proseguirà fino a sabato 7 giugno, offrendo a residenti e visitatori un’occasione speciale per vivere il territorio attraverso un evento all’insegna del benessere, della sostenibilità e della valorizzazione degli spazi verdi.

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