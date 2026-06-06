Sicurezza a Castelnuovo Cilento: il Comune salva la caserma di Vallo Scalo e tutela la scuola

Importanti novità per la Caserma dei Carabinieri di Vallo Scalo. Il Consiglio comunale di Castelnuovo Cilento ha approvato l’acquisizione e la ristrutturazione dell’immobile, garantendo la permanenza del presidio sul territorio.

L’investimento del Comune per il presidio di legalità

A renderlo noto è il primo cittadino Gianluca D’Aiuto sottolineando l’importanza dell’investimento, che sarà pari a circa 565mila euro e che risponde alla necessità, più volte evidenziata dal Comando Provinciale dei Carabinieri, di individuare una sede adeguata.

Tali risorse saranno reperite con un mutuo tramite la Cassa Depositi e Prestiti che verrà coperto per intero grazie al canone di affitto versato dall’Arma.

Il confronto con la precedente gestione amministrativa

D’Aiuto, inoltre, ha tenuto a sottolineare come questo rischio sia stato già affrontato dalla vecchia amministrazione: “Nel 2022, la precedente amministrazione aveva proposto di trasferire la caserma sacrificando uno degli edifici scolastici di Pantana, ipotizzando una spesa di 589.000 €. Un progetto rimasto sulla carta: le risorse non sono mai state trovate e l’intervento non è mai partito”, scrive.

Il futuro della scuola di Pantana e del polo Keys

Così facendo, sottolinea il Sindaco, la scuola di Pantana potrà mantenere la sua destinazione originaria: “Anzi, faremo di più: la utilizzeremo per potenziare gli indirizzi scolastici dell’Istituto “Ancel Keys”, investendo concretamente sul futuro dei nostri giovani e sulla cultura”, conclude D’Aiuto.