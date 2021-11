A Castellabate arrivano i parcheggi rosa

Parcheggi rosa a Castellabate per le donne in gravidanza e genitori con figli fino a due anni di età. Si tratta di parcheggi di cortesia gratuiti per le donne in stato di gravidanza e genitori con figli fino a due anni di età che al fine di facilitare anche la mobilità urbana in zone maggiormente trafficate.

I parcheggi rosa a Castellabate

Gli stalli di sosta saranno installati a Santa Maria presso Piazza Izzo, Piazza Matarazzo, e Piazza Conte, a Castellabate in via A.Cilento in prossimità dell’edificio scolastico, a San Marco presso Piazza Passaro, a Ogliastro Marina presso Piazza Giovanni Paolo II e a Lago presso Piazza Madre Teresa di Calcutta.

Donne/genitori, avvalendosi del C.T.R. , Contrassegno Temporaneo Rosa, rilasciato secondo le modalità e i requisiti che verranno stabiliti attraverso apposita ordinanza emanata dal Responsabile della Polizia Locale, potranno parcheggiare gratuitamente negli stalli di sosta rosa ad esse destinate.

Il commento

“Questa dei parcheggi rosa, è un’iniziativa di pubblica utilità ma soprattutto dal valore sociale: destinare degli spazi per il parcheggio gratuito alle donne in stato di gravidanza e con figli piccoli significa attribuire concretamente valore alla figura femminile nella società. Una donna, che nella società assolve anche il ruolo di madre, dovrebbe ricevere delle piccole facilitazioni quotidiane, come può essere appunto una zona di sosta a lei destinata. Verranno istituiti sette stalli di sosta nell’intero Comune . Come Primo Cittadino di Castellabate sono compiaciuto di comunicarne l’istituzione alla cittadinanza”, dichiara il Sindaco Marco Rizzo.