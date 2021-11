Scatta l’allarme antincendio, chiusa la scuola Landolfi ad Agropoli

AGROPOLI. Ore 8.00 di questa mattina, l’allarme antincendio della scuola primaria Gino Landolfi di Agropoli suona ininterrottamente. I docenti, il personale ATA e la Dirigente dell’Istituto, ancor prima dell’inizio delle lezioni, per evitare l’ingresso degli studenti in una situazione di potenziale pericolo, hanno provveduto nell’immediato ad informare gli enti preposti.

Nonostante svariati interventi, sembra che il problema tecnico non potesse essere risolto in breve tempo. Probabilmente il guasto sarebbe stato causato dalle forti piogge di questi giorni o dal black-out che ha interessato anche l’area comunale di Agropoli, verificatosi proprio questa mattina.

Gli alunni, dunque, non hanno potuto fare ingresso a scuola. Per la loro sicurezza e per quella dei docenti e del personale tutto, è stato disposto l’immediato annullamento delle attività didattiche.