New Basket Agropoli Paestum: vittoria a Caserta

Grande vittoria in trasferta della New Basket Agropoli Paestum sul campo della capolista JuveCaserta Academy. I padroni di casa erano imbattuti in campionato prima della partita con i cilentani. La partita è stata molto equilibrata fino dai primi minuti, i valori individuali e la lunghezza del roster dei casertani ha permesso di piazzare dei parziali, ma i delfini hanno sempre reagito con spirito di squadra e sono rimasti a contatto.

Nel secondo tempo, la New Basket ha aumentato la pressione difensiva e tutti i giocatori hanno contribuito in maniera decisiva alla vittoria finale. Nei minuti conclusivi l’allungo dei delfini è arrivato con una tripla e una perfetta difesa sull’ultimo possesso. Il punteggio finale è stato di 88-90. Una grande soddisfazione per la società, il coach, lo staff e la squadra aver centrato questa vittoria su un campo così difficile. Con questo successo la New Basket Agropoli Paestum va a 6 punti in classifica e si prepara al meglio per la sfida di recupero di giovedi contro la Pallacanestro Salerno.

Soddisfatto il capitano Borrelli a fine partita :“Una vittoria molto importante su un campo difficile, abbiamo giocato benissimo, tutti i ragazzi hanno dato il loro contributo. Loro non avevano mai perso in campionato, dobbiamo continuare così”.

Tabellini

JuveCaserta Academy: Mastroianni 8, Markus 17, Cioppa 6, Kuvelakovic 15, De Ninno 16, Greco, Bagdonavicius 24, Romanelli, Vigliotti, D’Aiello, Pagano 2, Miraglia.

New Basket Agropoli Paestum: Norci, Bevilacqua, Farese 1, Pekic 20, Lepre 9, D’Urzo 7, Molinaro 21, Borrelli 13, Landgren 19, Porreca.