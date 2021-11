Roccadaspide: punta a contributi per il progetto “sicurezza sul territorio”

ROCCADASPIDE. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gabriele Iuliano, intende mettere in campo iniziative per la sicurezza urbana. L’Ente, nello specifico, partecipa al bando per l’accesso ai contributi per l’acquisto di un automezzo da attrezzare ad Unità mobile per integrare e potenziare la dotazione strumentale di supporto all’attività istituzionale.

Le finalità

Il progetto è ricollegato alla Legge Regionale del 13 giugno 2003. Essa prevede di mettere in atto azioni di sicurezza urbana, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di disagi e degrado.

Ciò anche attraverso l’acquisto di mezzi mobili come: biciclette elettriche, motocicli, autovetture, unità mobili attrezzate, veicoli cinofili e dotazioni per autovetture adibite al servizio di polizia.

Il progetto del Comune di Roccadaspide prevede una spesa complessiva pari a 27.952,43euro, di cui 19.566,70 di fondi regionali e 8.385,73euro sui fondi del bilancio comunale.

“Il finanziamento del progetto consente di intraprendere iniziative concrete per far fronte alle esigenze e problematiche legate all’incremento della popolazione collegato anche ai flussi turistici durante i mesi estivi; finalizzato, soprattutto, alle condizioni di sicurezza e vivibilità del territorio“, fanno sapere da palazzo di città.