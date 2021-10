Agropoli, critiche al Sud: scoppia la lite

AGROPOLI. «Assistere ad un episodio così mi ha choccato». Così una cittadina di Agropoli racconta quanto avvenuto venerdì intorno alle 19 tra via Risorgimento e via Alcide De Gasperi. Tra un gruppo di persone si è scatenata una rissa per questioni di campanile e legate al vecchio scontro nord-sud. Da una parte dei turisti provenienti dall’Emilia e soggiornanti a Paestum, dall’altro due agropolesi.

A innescare la discussione le parole dei vacanzieri che a voce alta, mentre erano in fila per un tampone dinanzia ad una farmacia, hanno iniziato a criticare apertamente le persone del Sud Italia. Alla richiesta di chiarimenti di alcuni agropolesi il gruppo composto da tre adulti e due ragazzini, ha risposto in malo modo. E’ scoppiata una lite che soltanto l’intervento di alcuni presenti ha sedato. Il tutto davanti alle telecamere delle attività private e della stessa farmacia.

«E’ durata pochi minuti – racconta una donna presente – ma è stato davvero brutto considerato che è successo all’improvviso; erano presenti anche dei minori e tante persone. Poi i turisti sono andati via, senza attendere neanche l’arrivo dei carabinieri».

Le forze dell’ordine sono giunte sul posto alcuni minuti dopo per gli accertamenti di rito.