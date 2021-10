Le meraviglie del Cilento al TTG di Rimini

Il Cilento alla Borsa TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per commercializzare l’offerta turistica italiana nel mondo.

La TTG è una vetrina importante per far conoscere meglio in Italia e all’estero, richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo.

Presente anche il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri: “Come sindaco della città dei Templi e presidente dell’Unione dei Comuni Paestum –Alto Cilento, sono andato a rappresentare i nostri territori e a portare un saluto anche ai tanti operatori turistici di Capaccio Paestum che hanno allestito un loro stand per promuovere le bellezze archeologiche e paesaggistiche di Capaccio Paestum e dei Comuni del Cilento, nonché la prelibatezza delle nostre eccellenze enogastronomiche”.