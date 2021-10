Parte bene la stagione cestistica della New Basket Agropoli Paestum con una vittoria in casa contro Secondigliano Basket per 78 a 52.

Una buona prova corale ha permesso di passare il turno della Coppa Campania e di preparare al meglio l’esordio in campionato tra due settimane.



Soddisfatto il coach Franco Lepre al termine del match “È stato un ottimo test per i ragazzi, abbiamo sfruttato questo turno di Coppa Italia per allenarci con più intensità, visto che la squadra avversaria ha giocato con aggressività sin dall’inizio. Abbiamo ruotato un po’ tutti i giocatori, cercando di mettere minuti nelle gambe dei ragazzi. Dobbiamo ancora migliorare l’intesa e gli automatismi in campo, ma abbiamo centrato l’obiettivo e adesso possiamo allenarci al meglio per la prima giornata di campionato, dove ci aspettiamo con la capienza al 50% il solito calore del nostro pubblico”.



Tabellino New Basket Agropoli

Borrelli 8, Farese 9, Molinario 4, Landgren14, Dell’Omo 17, Lepre12, Pekic 14. Norci 0, Bevilacqua 0, Porreca 0